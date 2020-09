Gabriel Garko lettera ad Adua | Dolore e lacrime dentro la casa del GF Vip (Di venerdì 25 settembre 2020) A grande sorpresa, in questa puntata speciale piena di novità, Gabriel Garko entra nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore più amato dal pubblico femminile italiano, Gabriel Garko entra nella casa del Grande Fratello Vip con grande sorpresa dei concorrenti ma soprattutto di Adua Del Vesco con cui ha avuto una relazione in passato. Gabriel … L'articolo Gabriel Garko lettera ad Adua Dolore e lacrime dentro la casa del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) A grande sorpresa, in questa puntata speciale piena di novità,entra nelladel Grande Fratello Vip. L’attore più amato dal pubblico femminile italiano,entra nelladel Grande Fratello Vip con grande sorpresa dei concorrenti ma soprattutto diDel Vesco con cui ha avuto una relazione in passato.… L'articoloadladel GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - Luca_zone : RT @MarioManca: al di là della notizia, che da domani le cose cambiassero. E che di Gabriel Garko e di Rock Hudson (studiatelo, guardate «H… - Kevijnx : RT @Una_Gioia_Mai: E ricordatevi che non è solo Gabriel Garko. Siamo in tanti come Gabriel Garko. Costretti a mentire, a vivere vite non pi… -