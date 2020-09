Gabriel Garko, le reazioni sui social al suo coming out: "Quanti attori come lui" (Di sabato 26 settembre 2020) Le reazioni al coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5: Vladimir Luxuria sottolinea che 'tanti attori sono costretti a fingere', altri si congratulano con l'attore de L'onore e il rispetto per il suo coraggio. Le reazioni al coming out di Gabriel Garko che pochi minuti fa ha catturato l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 5 hanno raggiunto la vetta dei trending topic su Twitter, tra chi fa gli auguri all'attore per questo nuovo capitolo della sua vita e chi invece azzarda qualche battuta. Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 non è stato esplicito - e questo infatti ha suscitato molte perplessità nel pubblico - ma siamo certi che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 settembre 2020) Lealout dial Grande Fratello Vip 5: Vladimir Luxuria sottolinea che 'tantisono costretti a fingere', altri si congratulano con l'attore de L'onore e il rispetto per il suo coraggio. Lealout diche pochi minuti fa ha catturato l'attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip 5 hanno raggiunto la vetta dei trending topic su Twitter, tra chi fa gli auguri all'attore per questo nuovo capitolo della sua vita e chi invece azzarda qualche battuta. Ilout dial Grande Fratello Vip 5 non è stato esplicito - e questo infatti ha suscitato molte perplessità nel pubblico - ma siamo certi che ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - sara_kat_82 : RT @SmorfiaDigitale: Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: ... - MyriLoveMiry : RT @ggirlaalmighty: Harry Styles nella sua villa in Italia mentre guarda il Grande Fratello e sente la sua canzone usata per l’entrata di G… -