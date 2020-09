Fitto positivo al Covid: "Haters si prendano una pausa" (Di venerdì 25 settembre 2020) Giovanni Vasso L'annuncio su Facebook. L'eurodeputato ha annunciato che osserverà la quarantena e ha chiesto una tregua agli "odiatori professionisti" Raffaele Fitto ha annunciato di essere positivo al Covid-19. L’eurodeputato ha contratto il contagio ma, come ha riferito, sarebbe asintomatico. In un post apparso questa mattina sulla sua pagina di Facebook, il candidato governatore della Puglia sconFitto alle urne da Michele Emiliano ha spiegato che osserverà la quarantena prevista dai protocolli e ha chiesto agli Haters di lasciarlo in pace per un po’. Nel suo messaggio ha ricostruito la vicenda che lo ha portato a chiedere di sottoporsi al tampone. Ha parlato del contagio a cui sarebbe risultato positivo, già da mercoledì scorso, un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Giovanni Vasso L'annuncio su Facebook. L'eurodeputato ha annunciato che osserverà la quarantena e ha chiesto una tregua agli "odiatori professionisti" Raffaeleha annunciato di essereal-19. L’eurodeputato ha contratto il contagio ma, come ha riferito, sarebbe asintomatico. In un post apparso questa mattina sulla sua pagina di Facebook, il candidato governatore della Puglia sconalle urne da Michele Emiliano ha spiegato che osserverà la quarantena prevista dai protocolli e ha chiesto aglidi lasciarlo in pace per un po’. Nel suo messaggio ha ricostruito la vicenda che lo ha portato a chiedere di sottoporsi al tampone. Ha parlato del contagio a cui sarebbe risultato, già da mercoledì scorso, un ...

