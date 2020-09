Ferrara, il post del comune genera una bufera: “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro” (Di venerdì 25 settembre 2020) Il comune di Ferrara è finito nella bufera dopo aver pubblicato un post in cui appariva che le donne ubriache fossero colpevoli degli stupri subiti. Indignazione e rabbia hanno accompagnato un post recentemente pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Ferrara. In questo si leggeva: “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro” e … L'articolo Ferrara, il post del comune genera una bufera: “Se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildiè finito nelladopo aver pubblicato unin cui appariva che le donne ubriache fossero colpevoli degli stupri subiti. Indignazione e rabbia hanno accompagnato unrecentemente pubblicato sulla pagina Facebook deldi. In questo si leggeva: “Se seisei instupro” e … L'articolo, ildeluna: “Se seisei instupro” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

