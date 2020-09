Fernando, nella vita di Alonso (Di venerdì 25 settembre 2020) “È stata un’ulteriore sfida nella la mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare” ha dichiarato Fernando Alonso, il campione di Formula 1, presentando Fernando la docu-serie sulla sua vita. Guarda ora Fernando su Prime Video Fernando, il trailer Fernando è una docu-serie in 5 episodi, un ritratto di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1: Fernando Alonso, che di recente ha annunciato il suo attesissimo ritorno per la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 25 settembre 2020) “È stata un’ulteriore sfidala mia carriera, un impegno con me stesso e con il pubblico per mostrare il lavoro, il sacrificio e le grandi esigenze che comporta gareggiare a livello mondiale, qualcosa che solitamente non è visibile al di fuori del mondo delle gare” ha dichiarato, il campione di Formula 1, presentandola docu-serie sulla sua. Guarda orasu Prime Video, il trailerè una docu-serie in 5 episodi, un ritratto di uno dei più famosi sportivi spagnoli, il due volte Campione del Mondo di Formula 1:, che di recente ha annunciato il suo attesissimo ritorno per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fernando nella Fernando, su Prime Video in streaming da oggi Movieplayer.it Masamasa, l’esordio è Fernando Alonso: “Nssce della mia follia musicale, sogno un feat con Dua Lipa”

Hai chiamato il tuo primo progetto Fernando Alonso ... Com’è stato lavorare con lui, e quali difficoltà hai ritrovato nella progettazione di un album ufficiale rispetto ai singoli pubblicati ...

Fernando, su Prime Video in streaming da oggi

Prime Video presenta la nuova docu-serie Fernando, in streaming da oggi, che mostra un ritratto intimo del due volte campione del mondo di Formula 1 Alonso. NOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — 25/09/2020 Am ...

