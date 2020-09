Demi Lovato e Max Ehrich non si sposano più: dentro i motivi dell’addio (Di venerdì 25 settembre 2020) Nessun matrimonio sarà celebrato. Demi Lovato, che sul finire di luglio ha annunciato le nozze con Max Ehrich, attore di soap opera di cui si è innamorato appena prima che il Coronavirus mettesse il mondo sottosopra, ha lasciato il promesso sposo. «Demi e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, sono tornati al lavoro e vivono in due coste diverse degli Stati Uniti», ha spiegato a People una fonte vicina alla coppia, secondo cui la ragione della separazione sarebbe da ricercarsi nel ritorno alla vita di sempre. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Nessun matrimonio sarà celebrato. Demi Lovato, che sul finire di luglio ha annunciato le nozze con Max Ehrich, attore di soap opera di cui si è innamorato appena prima che il Coronavirus mettesse il mondo sottosopra, ha lasciato il promesso sposo. «Demi e Max si sono ritrovati a vivere insieme ventiquattro ore su ventiquattro. Hanno vissuto in una bolla senza stress, dove tutto era semplicemente divertente. Oggi, invece, sono tornati al lavoro e vivono in due coste diverse degli Stati Uniti», ha spiegato a People una fonte vicina alla coppia, secondo cui la ragione della separazione sarebbe da ricercarsi nel ritorno alla vita di sempre.

Dopo otto mesi di relazione e una proposta di matrimonio accettata, la cantante ha detto addio all'attore, conosciuto appena prima del lockdown. I due non avrebbero retto il peso della distanza né il ...

Amore ai titoli di coda per Demi Lovato e Max Ehrich che si sono detti addio dopo sei mesi di relazione. “È stata una decisione ponderata, ma Demi e Max hanno deciso di prendere strade separate per co ...

