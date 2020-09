Crotone-Milan a porte chiuse. Il comunicato del club (Di venerdì 25 settembre 2020) Non ci saranno i tifosi a Crotone per la sfida delle 18 di domenica contro il Milan. Lo fa sapere lo stesso club pitagorico con un comunicato ufficiale. Il motivo? Le tempistiche legate agli adempimenti burocratici. “Il Football club Crotone comunica che la gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro il Milan si disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”. Foto: logo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Non ci saranno i tifosi aper la sfida delle 18 di domenica contro il. Lo fa sapere lo stessopitagorico con unufficiale. Il motivo? Le tempistiche legate agli adempimenti burocratici. “Il Footballcomunica che la gara di serie A TIM in programma domenica prossima 27 settembre alle ore 18:00 presso lo stadio Ezio Scida contro ilsi disputerà senza l’accesso, anche parziale, del pubblico: una volta ricevuta l’autorizzazione da parte del governo regionale – della quale al momento si risulta in attesa – sarebbero infatti necessari una serie di ulteriori adempimenti burocratici e organizzativi per i quali non sussistono purtroppo le condizioni temporali”. Foto: logo ...

