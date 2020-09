Coronavirus, balzo dei positivi. È il numero più alto di contagi dalla fine del lockdown (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora un boom di contagi da Coronavirus in Italia. Secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.912 nuovi positivi su 107.269 tamponi effettuati, a fronte dei 1.786 nuovi casi su oltre 108.000 tamponi del giorno prima. Il numero dei nuovi contagi da covid-19 è il più alto dalla fine del lockdown. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, si attesta a 206.235. Nel bollettino quotidiano del ministero della Salute è riportato anche il numero delle vittime conteggiate nelle ultime 24 ore. In Italia sono morte altre 20 persone (tre in meno rispetto a ieri, giovedì 24 settembre). Il numero ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora un boom didain Italia. Secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.912 nuovisu 107.269 tamponi effettuati, a fronte dei 1.786 nuovi casi su oltre 108.000 tamponi del giorno prima. Ildei nuovida covid-19 è il piùdel. Il totale deiati, comprese vittime e guariti, si attesta a 206.235. Nel bollettino quotidiano del ministero della Salute è riportato anche ildelle vittime conteggiate nelle ultime 24 ore. In Italia sono morte altre 20 persone (tre in meno rispetto a ieri, giovedì 24 settembre). Il...

Balzo contagi in Abruzzo, +51 nelle ultime ore. Balzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo: 51 i nuovi casi accertati con i test delle ultime ore. Stesso numero di ieri, quindi, sottolineano dalla Ca ...

