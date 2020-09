Chiara Ferragni e Fedez vogliono acquistare una villa sul lago di Como (Di venerdì 25 settembre 2020) : la cifra è da capogiro Addio Los Angeles, i Ferragnez puntano al lago di Como. La coppia italiana più seguita sui social ha intenzione di acquistare una villa a Civenna, frazione di Bellagio, e il prezzo si aggira intorno ai tre milioni di euro. Una cifra salata che però bilancerebbero con la vendita della casa a Los Angeles. Quest’estate è stata proprio la Ferragni a spiegare su Instagram di voler rinunciare alla dimora americana per acquistarne una più vicina a Milano. Dopo il recente sopralluogo dei Ferragnez a Civenna, pare che la zona sia stata scelta. La villa in questione sarebbe villa Barzaghi, una dimora storica di mille metri quadri con ben quindici camere da letto e dodici bagni, con quattro ettari di terreno a ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) : la cifra è da capogiro Addio Los Angeles, i Ferragnez puntano aldi. La coppia italiana più seguita sui social ha intenzione diunaa Civenna, frazione di Bellagio, e il prezzo si aggira intorno ai tre milioni di euro. Una cifra salata che però bilancerebbero con la vendita della casa a Los Angeles. Quest’estate è stata proprio laa spiegare su Instagram di voler rinunciare alla dimora americana per acquistarne una più vicina a Milano. Dopo il recente sopralluogo dei Ferragnez a Civenna, pare che la zona sia stata scelta. Lain questione sarebbeBarzaghi, una dimora storica di mille metri quadri con ben quindici camere da letto e dodici bagni, con quattro ettari di terreno a ...

