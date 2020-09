Centro migranti di Via Cocchia: cinque contagiati saranno trasferiti altrove (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – cinque migranti positivi al Covid-19 saranno trasferiti domattina dal Centro di via Cocchia presso un’altra struttura. E’ questa la decisione assunta dal Comitato Ordine Sicurezza Pubblica che si è riunito nel pomeriggio per esaminare gli sviluppi della vicenda del Centro d’accoglienza migranti beneventano dove si è registrato un episodio di contagi. I tamponi ancora non sono stati del tutto interamente processati. Rispetto alla giornata di ieri, c’è dunque un positivo in più. Il Comitato, presieduto dal Prefetto Vicario Patrizia Vicari, in rappresentanza del Prefetto Cappetta, ha dunque disposto il trasferimento dei migranti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –positivi al Covid-19domattina daldi viapresso un’altra struttura. E’ questa la decisione assunta dal Comitato Ordine Sicurezza Pubblica che si è riunito nel pomeriggio per esaminare gli sviluppi della vicenda deld’accoglienzabeneventano dove si è registrato un episodio di contagi. I tamponi ancora non sono stati del tutto interamente processati. Rispetto alla giornata di ieri, c’è dunque un positivo in più. Il Comitato, presieduto dal Prefetto Vicario Patrizia Vicari, in rappresentanza del Prefetto Cappetta, ha dunque disposto il trasferimento dei...

