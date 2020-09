Baby 3 su Netflix, l’addio prevedibile di una serie che poteva dare molto di più (recensione) (Di venerdì 25 settembre 2020) Con Baby 3 su Netflix si conclude la serie liberamente ispirata allo scandalo delle squillo dei Parioli. Dopo due stagioni in cui la storia ha scalfito la superficie, mostrandoci il mondo parallelo delle due protagoniste, Chiara e Ludovica, nel capitolo finale, la storia prende una piega investigativa – o almeno ci prova – per portare alla luce ogni cosa. Un addio non certamente sofferto, ma piuttosto prevedibile, dato che non c’era nessun’altra conclusione possibile. Baby 3 inizia con l’indagine della polizia su un presunto giro di prostituzione minorile nella Roma Bene, concentrandosi nel quartiere Parioli. Al liceo Collodi, intanto, iniziano a circolare voci su Ludovica, che non solo rischia di non andare agli esami di maturità, ma la sua ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Con3 susi conclude laliberamente ispirata allo scandalo delle squillo dei Parioli. Dopo due stagioni in cui la storia ha scalfito la superficie, mostrandoci il mondo parallelo delle due protagoniste, Chiara e Ludovica, nel capitolo finale, la storia prende una piega investigativa – o almeno ci prova – per portare alla luce ogni cosa. Un addio non certamente sofferto, ma piuttosto, dato che non c’era nessun’altra conclusione possibile.3 inizia con l’indagine della polizia su un presunto giro di prostituzione minorile nella Roma Bene, concentrandosi nel quartiere Parioli. Al liceo Collodi, intanto, iniziano a circolare voci su Ludovica, che non solo rischia di non anagli esami di maturità, ma la sua ...

