Asta BOT | Tesoro colloca 6 | 5 miliardi

(Teleborsa) – Il Tesoro italiano ha collocato 6,5 miliardi di euro di BOT semestrali, con rendimenti negativi. Nel dettaglio, sono stati assegnati 6,5 miliardi di Buoni ordinari del Tesoro (scadenza 31 marzo 2021) con un rendimento pari a -0,392%, in calo di 6 punti base rispetto all'Asta precedente. La domanda è stata di 13,034 miliardi di euro, con un rapporto di copertura di 2,01.

