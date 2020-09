Stadi:Galli, aspettare prossime 2-3 settimane per decidere (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 24 SET - Sulla riapertura degli Stadi "è giusto programmare, ma sarebbe meglio attendere prima di proseguire in tal senso, almeno per le prossime 2-3 settimane". A dirlo è l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 24 SET - Sulla riapertura degli"è giusto programmare, ma sarebbe meglio attendere prima di proseguire in tal senso, almeno per le2-3". A dirlo è l'...

LaStampaTV : VIDEO | Riapertura degli stadi, il virologo Galli: 'Giusto programmare ma non sono d'accordo con una riapertura imm… - calabrianewsit : Infettivologo Galli: stadi con 1000 spettatori è atto simbolico che non deve essere equivocato -… - 65_virna : @riktroiani Bastaaaaaaa!!!!! Ma se ne vada lei , ma chi si crede di essere??? E continua a bacchettare gli italiani… - LizzoriFabrizio : Prof #Galli in Italia non c'è una bella situazione e 1000 spettatori negli stadi generano uno spostamento non neces… - forzaroma : Stadi, ok alla riapertura ma solo per mille tifosi. Galli: “Scelta rischiosa” #ASRoma #SerieA -