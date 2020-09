"Sei una poco di buono, i tuoi figli arsi vivi". Il dramma di Francesca Barra, Eleonora Daniele sotto choc in diretta (Di giovedì 24 settembre 2020) "Ho avuto giustizia". Francesca Barra esulta da Eleonora Daniele: è giunta ad una svolta la battaglia legale della giornalista contro il suo hater. Intervistata a Storie Italiane su Raiuno, ha annunciato di aver avuto finalmente giustizia poiché l'uomo che l'ha perseguitata per lungo tempo è stato condannato, in primo grado, ad 1 anno e 6 mesi. “Voglio che il mio caso diventi un precedente affinché chi si macchia di questi reati sappia che non la farà più franca” ha dichiarato la Barra, ripercorrendo poi quanto le è successo negli ultimi tre anni. "Quel funzionario pubblico non ha offeso e diffamato solo me, ma anche la mia bambina sostenendo che non fosse figlia del mio ex marito Marcello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) "Ho avuto giustizia".esulta da: è giunta ad una svolta la battaglia legale della giornalista contro il suo hater. Intervistata a Storie Italiane su Raiuno, ha annunciato di aver avuto finalmente giustizia poiché l'uomo che l'ha perseguitata per lungo tempo è stato condannato, in primo grado, ad 1 anno e 6 mesi. “Voglio che il mio caso diventi un precedente affinché chi si macchia di questi reati sappia che non la farà più franca” ha dichiarato la, ripercorrendo poi quanto le è successo negli ultimi tre anni. "Quel funzionario pubblico non ha offeso e diffamato solo me, ma anche la mia bambina sostenendo che non fossea del mio ex marito Marcello ...

