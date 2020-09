Roma, arresti da Ponte di Nona a Capannelle e maxi sequestri: ecco tutte le operazioni (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella serata del 21 settembre scorso, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Roma, nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale, ha tratto in arresto tre cittadini italiani. ecco tutti gli interventi Il monitoraggio delle maggiori piazze di spaccio – in particolare quelle insistenti nel quadrante est della città – e l’intensa attività info-investigativa, hanno consentito nei giorni scorsi di riscontrare la presenza in zona Ponte di Nona di un furgone Mercedes, il cui proprietario non risultava risiedere nelle vicinanze. I servizi dinamici di osservazione eseguiti nei confronti del citato furgone ne hanno evidenziato il coinvolgimento in attività illecite e, pertanto, si è proceduto non appena possibile al suo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 settembre 2020) Nella serata del 21 settembre scorso, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di, nel corso di una mirata attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella Capitale, ha tratto in arresto tre cittadini italiani.tutti gli interventi Il monitoraggio delle maggiori piazze di spaccio – in particolare quelle insistenti nel quadrante est della città – e l’intensa attività info-investigativa, hanno consentito nei giorni scorsi di riscontrare la presenza in zonadidi un furgone Mercedes, il cui proprietario non risultava risiedere nelle vicinanze. I servizi dinamici di osservazione eseguiti nei confronti del citato furgone ne hanno evidenziato il coinvolgimento in attività illecite e, pertanto, si è proceduto non appena possibile al suo ...

