(Di giovedì 24 settembre 2020) Femmine si nasce, ma quando si diventa donne? E soprattutto come? Perché esistono dei riti precisi che sanciscono questo misterioso ed emozionante passaggio, e vi assicuriamo che vanno ben oltre la semplice comparsa del primo menarca. Ne ha parlato e scritto la dottoressa Sofia Bignamini, psicoterapeuta, socia dell’Istituto Minotauro, dove svolge attività di psicoterapia e sostegno con adolescenti, preadolescenti e genitori. Già autrice del fortunato libro sui preadolescenti, “I Mutanti”, è tornata in libreria con un nuovo saggio edito da Solferino, dal titolo “Quando nasce una donna”, appunto. Questo saggio, molto importante dal punto di vista culturale, racconta di come le ragazze arrivano a considerarsi donne e lo fa anche attingendo, citando e raccontando numerose testimonianze di rappresentanti di genere dai 10 agli 80 anni, tra cui anche molte scrittrici (da Louise May Alcott a Dacia Maraini), una sorta di storie di formazione all’interno di un saggio di formazione. L’obiettivo è indagare e comprendere quali sfide e dolori vivono o vivranno le ragazze, anche affrontando temi importanti, come quello del dolore fisico che differenzia molto noi donne dagli uomini (sin da adolescenti infatti impariamo già a conoscere il dolore per via delle mestruazioni), raccontando il rapporto con il nostro corpo anche dal punto di vista sessuale, ma andando al di là della sola corporeità. Perché il mondo femminile è avvolto da sempre di mistero, e in un mondo come quello di oggi dove all’apparenza sembra che molto sia stato disvelato, va evitata la trappola di credere che vi sia maggiore consapevolezza in noi donne di tutte le età, perché non è (ancora) così. Grazie ai molti esempi di romanzi, film e canzoni del passato e del presente, questo libro si rivolge infatti soprattutto al pubblico dei genitori, spesso sempre più confusi e maldestri nel cercare di instaurare un ponte di dialogo con le giovani di oggi. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con la dottoressa Bignamini per capire meglio gli argomenti del suo libro e per cercare di cominciare a dare una risposta insieme alla domanda “Quando nasce una donna?”. Ecco quello che ne è uscito.