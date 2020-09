QAnon Salvati dei bambini comprati dai pedofili satanisti? No! Fuggiti da un campo profughi in Siria

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 settembre 2020) In alcuni articoli precedenti vi avevo parlato del movimentoe delle fantomatiche narrative suiche farebbero uso di una sostanza, chiamata adrenocromo, «prelevata» dalle loro piccole vittime. Il 22 settembre 2020 la pagina Facebook Francesco Bongiovanni Lo Bello pubblica un video con la seguente descrizione: «COMPRANO.fermato autocarro dai curdi». Il video, che mostra deifatti uscire da un’autocisterna, non è nuovo e circola proprio negli ambientiper sostenere che vi sia un traffico diallo scopo di darli in pasto alla fantomatica «cricca di» di cui ...