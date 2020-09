Pupo: “In Russia sono un sovversivo. Parole come ‘gregge’ e ‘la pecora in maschera antigas’ considerate troppo estreme” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ebbene sì sono un sovversivo: in Russia alcuni passaggi di ‘Fuori dal gregge’, il mio duetto con Alan, sono ritenuti dai media, tra cui la Tass, troppo estremi. Parole come gregge e la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione e sono stati interpretati dai media come sovversivi”. Così Pupo denuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando in Russia la promozione di ‘Fuori dal gregge’, il suo duetto con il cantante russo Alan. ‘Fuori dal gregge’ è un brano cantato dai due artisti nei rispettivi idiomi ed è uscito venerdì scorso 18 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) “Ebbene sìun: inalcuni passaggi di ‘Fuori dal gregge’, il mio duetto con Alan,ritenuti dai media, tra cui la Tass,estremi.gregge e lainantigas del video non hanno passato le maglie della promozione estati interpretati dai mediasovversivi”. Cosìdenuncia su Facebook la difficoltà che sta incontrando inla promozione di ‘Fuori dal gregge’, il suo duetto con il cantante russo Alan. ‘Fuori dal gregge’ è un brano cantato dai due artisti nei rispettivi idiomi ed è uscito venerdì scorso 18 ...

