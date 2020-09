Piove e Roma va sott'acqua. Amarcord Raggi: cosa scriveva a Marino.... (Di giovedì 24 settembre 2020) Due gocce e Roma diventa una piscina. I Romani ci hanno fatto il callo, e a ogni acquazzone come quello di ieri in tanti si ricordano i tweet dell'attuale sindaca di Roma, Virginia Raggi, quando in Campidoglio c'era Ignazio Marino. "Domani Piove, gonfiate i gommini" scriveva solo cinque anni fa mentre Alessandro DI Battista commentava: "Piove un giorno e Roma diventa la città più invivibile d'Europa". Con i 5Stelle al potere la situazione non è migliorata, tutt'altro. Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Due gocce ediventa una piscina. Ini ci hanno fatto il callo, e a ognizzone come quello di ieri in tanti si ricordano i tweet dell'attuale sindaca di, Virginia, quando in Campidoglio c'era Ignazio. "Domani, gonfiate i gommini"solo cinque anni fa mentre Alessandro DI Battista commentava: "un giorno ediventa la città più invivibile d'Europa". Con i 5Stelle al potere la situazione non è migliorata, tutt'altro.

È quanto sta accadendo a Roma dove in serata si è abbattuto un violento nubifragio. Chiuse al traffico a causa di un allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli, in ...

