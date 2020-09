Oggi in tv | tutta la programmazione di sabato 26 settembre

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lotta importantesera a livello televisivo tra Rai e Mediaset. Una lotta a cui siamo abituati da tempo, quella tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, Ballando con le stelle da una parte e Tu si que vales dall’altra. Questa sera in onda sui maggiori canali Rai Ballando con le Stelle torna con la seconda puntata dello show, in diretta dall’Auditorium Rai. Ancora 9 puntate, compresa questa, per i protagonisti. Un’edizione difficile, tra personaggi positivi al covid, e Raimondo Todaro operato questa settimana di appendicite. Su Rai 2 torna S.W.A.T.. Le armi dei casi chiusi della Polizia vengono ogni anno trasportate e fatte fondere. Il trasporto però diventa turbolento quando il furgone viene derubato da una banda giamaicana. Su Rai 3 arriva il film Arrivano i Prof. Al liceo Alessandro Manzoni tira una brutta aria: solo il 12% ...