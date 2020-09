Milan-Bodø/Glimt, le probabili formazioni: Colombo al posto di Ibrahimovic (Di giovedì 24 settembre 2020) Questa sera il Milan affronterà il Bodø/Glimt, nella gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Pioli, che non sottovaluta l’avversario, confermerà il 4-2-3-1 che ha battuto il Bologna, con Saelemaekers al posto di Rebic, squalificato. La novità più importante riguarda Colombo, titolare data al positività di questo pomeriggio di Zlatan Ibrahimovic. Queste le formazioni: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes,;Zinckernagel, Boniface, Hauge. ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Questa sera ilaffronterà il Bodø/, nella gara valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Pioli, che non sottovaluta l’avversario, confermerà il 4-2-3-1 che ha battuto il Bologna, con Saelemaekers aldi Rebic, squalificato. La novità più importante riguarda, titolare data al positività di questo pomeriggio di Zlatan. Queste le(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Castillejo, Çalhanoglu, Saelemaekers;. All. Pioli Bodo(4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Saltnes,;Zinckernagel, Boniface, Hauge. ...

