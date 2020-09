Migranti, Alan Kurdi in Sardegna. Via libera del Viminale allo sbarco. Salvini, ‘Vergogna’ (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Viminale concede l’autorizzazione allo sbarco dei Migranti della Alan Kurdi in Sardegna. Avviate le procedure per la redistribuzione. Migranti, via libera da parte del Viminale allo sbarco in Sardegna dei 125 Migranti a bordo della Alan Kurdi. Migranti, Alan Kurdi in Sardegna. Via libera del Viminale allo sbarco La nave della Sea Eye aveva chiesto di avvicinarsi alle coste della Sardegna a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilconcede l’autorizzazionedeidellain. Avviate le procedure per la redistribuzione., viada parte delindei 125a bordo dellain. ViadelLa nave della Sea Eye aveva chiesto di avvicinarsi alle coste dellaa causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni ...

HuffPostItalia : Viminale autorizza sbarco Alan Kurdi, 80% migranti in altri Paesi Ue - LegaSalvini : ALAN KURDI, LO SBARCO IN SARDEGNA A BORDO DELLA NAVE 125 MIGRANTI - LegaSalvini : ALAN KURDI IN PRESSING SULL'ITALIA: 'FATE SCENDERE I 133 MIGRANTI' - FuoriIncuboUe : RT @LegaSalvini: ALAN KURDI, LO SBARCO IN SARDEGNA A BORDO DELLA NAVE 125 MIGRANTI - ButtiGrazia : RT @ImolaOggi: Macron ordina, Lamorgese esegue. La nave Alan Kurdi autorizzata a sbarcare ad Arbatax -