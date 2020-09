Michelle Hunziker e Gerry Scotti addio | Mediaset ha scelto i sostituti

hyalulonelyguro : Io e Shujun Ma all'anteprima del libro di Michelle Hunziker sulla setta di Clelia l'anno scorso? - EdoardoZaggia : @Orribilys @unagiulia Il test per capire se sei più @AlbertoPots o Michelle Hunziker ??? - GagliarClaudia : @_DAGOSPIA_ @GiusCandela Roba che Michelle Hunziker e la maga scansateve proprio. - indahgale : Questa storia della setta assomiglia a quella di Michelle Hunziker e della stessa setta di cui ha raccontato, se no… - scemochileggeah : @clarkxvfire @Stayhappy___ @trash_italiano comunque raga mi sta mettendo ansia sta cosa...avevo gia seguito la stor… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Vanity Fair Italia

La donna infatti sarà uno dei nuovi giudici di ‘All Together Now’. Una bellissima notizia per la cantante, che avrà modo certamente di farsi conoscere ancor meglio. All Together Now: L’anno scorso, il ...Durante l’ultimo appuntamento dello scorso weekend Aury, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha rivelato di aver detto “ti amo” al suo fidanzato Goffredo Cerza dopo appena tre settimane di ...