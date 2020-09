Le ipocrisie della comunicazione politica (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutti hanno vinto, nessuno ha perso. Anche questa volta il copione si è ripetuto. Il vecchio trucco di negare le debolezze e di galvanizzare sempre e comunque i propri elettori è stato applicato alla lettera nelle ultime ore da tutti i leader di partito. Dall’election day sono usciti solo sedicenti vincitori. I numeri contano poco perché vengono poi piegati ai ragionamenti convenientistici del momento.La comunicazione politica conferma tutte le sue ipocrisie e si rivela una grande maschera protettiva per i giochetti di potere dei partiti. Nonostante questo, però, è impossibile negare che dalle urne di domenica e lunedì sia uscita una grande affermazione dei territori, delle comunità, dei leader locali, che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze dei cittadini.Le competizioni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Tutti hanno vinto, nessuno ha perso. Anche questa volta il copione si è ripetuto. Il vecchio trucco di negare le debolezze e di galvanizzare sempre e comunque i propri elettori è stato applicato alla lettera nelle ultime ore da tutti i leader di partito. Dall’election day sono usciti solo sedicenti vincitori. I numeri contano poco perché vengono poi piegati ai ragionamenti convenientistici del momento.Laconferma tutte le suee si rivela una grande maschera protettiva per i giochetti di potere dei partiti. Nonostante questo, però, è impossibile negare che dalle urne di domenica e lunedì sia uscita una grande affermazione dei territori, delle comunità, dei leader locali, che hanno saputo interpretare al meglio le esigenze dei cittadini.Le competizioni ...

HuffPostItalia : Le ipocrisie della comunicazione politica - nino_sergi : RT @MilaSpicola: Il caso #Suarez arriva con tempismo perfetto per smascherare le ipocrisie legate al tema della cittadinanza. E' italiano c… - AlePoliz : @manginobrioches Non mi sta simpatico Sallusti nè leggo mai @ilgiornale, ma la polemica della De Gregorio l’ho trov… - alessandrop543 : @GermanaGea @6000sardine Innominati? Più che innominati ci avete rotto i....!Il baldo Alessandro odia le ipocrisie!… - rosdefilippis : RT @MilaSpicola: Il caso #Suarez arriva con tempismo perfetto per smascherare le ipocrisie legate al tema della cittadinanza. E' italiano c… -

Ultime Notizie dalla rete : ipocrisie della Le ipocrisie della comunicazione politica L'HuffPost Sarah Bistocchi un secchio di ipocrisia sulle speranze dei “nuovi italiani”

Ci sono vicende tanto di carattere nazionale, che scuotono le coscienze di un Paese, quanto in seno a una città e a una comunità, in grado di condizionarne il presente ma anche il futuro, e di scuoter ...

Le ipocrisie della comunicazione politica

I numeri contano poco perché vengono poi piegati ai ragionamenti convenientistici del momento. La comunicazione politica conferma tutte le sue ipocrisie e si rivela una grande maschera protettiva per ...

Ci sono vicende tanto di carattere nazionale, che scuotono le coscienze di un Paese, quanto in seno a una città e a una comunità, in grado di condizionarne il presente ma anche il futuro, e di scuoter ...I numeri contano poco perché vengono poi piegati ai ragionamenti convenientistici del momento. La comunicazione politica conferma tutte le sue ipocrisie e si rivela una grande maschera protettiva per ...