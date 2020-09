INTERVISTA – Running | Stefano Romano “La corsa ha reso migliore la mia vita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il circuito di Bussolengo, nel veronese, ha ospitato sabato 13 e domenica 14 settembre l’edizione 2020 della Lupatotissima, gara valida come prova unica di campionato italiano della 24 ore su strada. La manifestazione doveva ospitare inizialmente, oltre che la gara sulla 6 ore e sulla 12 ore, anche il campionato europeo di 24 ore, ma la pandemia ha costretto gli organizzatori a rivedere i programmi, limitando l’evento al campionato nazionale di 24 ore. La gara, durissima, è stata vinta dallo spagnolo Nicolas De Las Heras Monteforte, capace di coprire la distanza di oltre 246km. Per quanto riguarda i titoli nazionali, tra le donne, campionato italiano appannaggio di una straordinaria Eleonora Rachele Corradini, terza assolta con 221,177km, suo nuovo primato personale. In campo maschile, titolo assoluto ...