Incendi:fiamme casa riposo nel veronese, 90 in salvo (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - VERONA, 24 SET - Un Incendio è scoppiato nella casa di riposo 'Centri servizi anziani Ca' Dei Nonni,' ad Albaredo d'Adige, nel veronese. Due i feriti, pare in maniera lieve. I volontari della ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - VERONA, 24 SET - Uno è scoppiato nelladi'Centri servizi anziani Ca' Dei Nonni,' ad Albaredo d'Adige, nel. Due i feriti, pare in maniera lieve. I volontari della ...

LaStampa : Incendi in Brasile: le fiamme distruggono l’85% del maggior santuario dei giaguari al mondo @fulviocerutti - iconanews : Incendi:fiamme casa riposo nel veronese, 90 in salvo - montan56 : RT @LaStampa: Incendi in Brasile: le fiamme distruggono l’85% del maggior santuario dei giaguari al mondo @fulviocerutti - ThorDeiVolsci : @bonanniandrea1 @lordfrappo @aledenicola Già ... ma qualcuno crede che gli incendi si possano spegnere con la benzi… - _Fumagalli : RT @Animal_Genocide: Incendi in #Brasile: le fiamme distruggono l’85% del maggior santuario dei giaguari al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi fiamme Incendi:fiamme casa riposo nel veronese, 90 in salvo - Ultima Ora Agenzia ANSA Casa per anziani a fuoco nel Veronese: 90 ospiti sistemati in strada, due feriti

L'incendio si sarebbe sviluppato nel sottotetto. Ancora da chiarire le cause. Sarebbero 81 gli anziani portati fuori in tempo prima che le fiamme si estendessero ai locali. Uno solo di loro, al ...

Incendi:fiamme casa riposo nel veronese, 90 in salvo

(ANSA) - VERONA, 24 SET - Un incendio è scoppiato nella casa di riposo 'Centri servizi anziani Ca' Dei Nonni,' ad Albaredo d'Adige, nel veronese. Due i feriti, pare in maniera lieve. I volontari della ...

L'incendio si sarebbe sviluppato nel sottotetto. Ancora da chiarire le cause. Sarebbero 81 gli anziani portati fuori in tempo prima che le fiamme si estendessero ai locali. Uno solo di loro, al ...(ANSA) - VERONA, 24 SET - Un incendio è scoppiato nella casa di riposo 'Centri servizi anziani Ca' Dei Nonni,' ad Albaredo d'Adige, nel veronese. Due i feriti, pare in maniera lieve. I volontari della ...