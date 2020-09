IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di venerdì 25 settembre 2020 (Di giovedì 24 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di venerdì 25 settembre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di venerdì 25 e sabato 26 settembre 2020Federico (Alessandro Fella) non può fare a meno di accorgersi che tra i genitori c’è una grande freddezza e chiede un chiarimento a Silvia (Marta Richeldi), ma lei tenta di svicolare. Più tardi, il giovane assiste a un bacio tra Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) e a quel punto affronta il padre!!! Don Saverio informa Rocco (Giancarlo Commare) che presto potrà sostenere l’esame per la licenza elementare. Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) sono felici della ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 24 settembre 2020)puntata de Il5 di venerdì 25:Leggi anche: UNA VITA,puntata di venerdì 25 e sabato 26Federico (Alessandro Fella) non può fare a meno di accorgersi che tra i genitori c’è una grande freddezza e chiede un chiarimento a Silvia (Marta Richeldi), ma lei tenta di svicolare. Più tardi, il giovane assiste a un bacio tra Luciano (Giorgio Lupano) e Clelia (Enrica Pintore) e a quel punto affronta il padre!!! Don Saverio informa Rocco (Giancarlo Commare) che presto potrà sostenere l’esame per la licenza elementare. Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) sono felici della ...

