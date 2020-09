Il Governo britannico in soccorso della famiglia reale con i soldi dei contribuenti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Londra. Ilvuole soccorrere lacon idei. Questa notizia arriva proprio nel giorno in cui il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak annuncerà la finecassa integrazione per molti lavoratori suscitando grandi polemiche. Così come tante altre aziende britanniche, anche la monarchia è stata duramente colpita dal coronavirus. Il lockdown ha fatto calare il numero di turisti in visita nei palazzi reali e messo a rischio la tenuta finanziaria dei Windsor. Ad esempio Buckingham Palace è rimasto chiuso tutta l’estate, privando la monarchia di un’importante fonte di reddito. Ogni anno la Corona riceve il 25 per cento dei ricavi delle sue proprietà e il resto viene ...