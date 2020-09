Il centro per uomini maltrattanti? A Bologna c’è la fila per accedere (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – A Bologna ci sono almeno 15 uomini che stanno aspettando il proprio turno per poter entrare nel centro privato per uomini maltrattanti (Cam) ‘Senza violenza’ e iniziare così un percorso di recupero psicologico. “Oggi a Senza violenza abbiamo 24 uomini in percorso e una lista d’attesa di 15, a partire dall’inizio dell’anno”, dice Giuditta Creazzo, presidente del centro in via De Buttieri, intervenuta ieri nella commissione Parità del Comune di Bologna per fare il punto sulle attività del centro che guida. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) BOLOGNA – A Bologna ci sono almeno 15 uomini che stanno aspettando il proprio turno per poter entrare nel centro privato per uomini maltrattanti (Cam) ‘Senza violenza’ e iniziare così un percorso di recupero psicologico. “Oggi a Senza violenza abbiamo 24 uomini in percorso e una lista d’attesa di 15, a partire dall’inizio dell’anno”, dice Giuditta Creazzo, presidente del centro in via De Buttieri, intervenuta ieri nella commissione Parità del Comune di Bologna per fare il punto sulle attività del centro che guida.

