Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini interviene sul caso della setta segreta e sconvolge tutti: "Ci sono cose che non si sanno" (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip è ormai cominciato e, come aveva promesso Alfonso Signorini, ne stanno accadendo delle belle. Certo, Signorini non poteva immaginare cosa veramente sarebbe accaduto avendo come inquilini i personaggi pubblici che ha invitato ma, che sarebbe stata una edizione scoppiettante, lo aveva promesso. Quello che, però, sta accadendo è molto più Grande di uno spettacolo, di un programma televisivo, è qualcosa che sta facendo venire la pelle d'ca e che sta facendo stare milioni di italiani con il fiato sospeso per quello che, probabilmente, nei prossimi giorni, si verrà a sapere. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno una lunga chiacchierata e ciò che si dicono è sconvolgente

