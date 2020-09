Glik: “L’Italia mi mancava, ho scelto Benevento per un motivo. Milik-Napoli e la lotta scudetto…” (Di giovedì 24 settembre 2020) "La Serie A mi mancava, per questo ho deciso di tornare qui".Parola di Kamil Glik. L'esperto difensore polacco, dopo aver militato per ben quattro stagione in Ligue 1 con il Monaco, ha scelto di tornare a giocare in Serie A. In Italia, il classe 1988 ha indossato le maglie di Palermo e Torino. Ora, il trasferimento a titolo definitivo al Benevento, con il giocatore che ha sottoscritto un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2023."Al Monaco ho vissuto una esperienza straordinaria. Ma questo italiano è un campionato dove i difensori fanno la differenza, dove l'organizzazione conta più delle qualità individuali. Ho scelto il Benevento perché ho parlato con il presidente Vigorito e sono stato travolto dalla sua passionalità. Io ho avuto ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 settembre 2020) "La Serie A mi, per questo ho deciso di tornare qui".Parola di Kamil. L'esperto difensore polacco, dopo aver militato per ben quattro stagione in Ligue 1 con il Monaco, hadi tornare a giocare in Serie A. In Italia, il classe 1988 ha indossato le maglie di Palermo e Torino. Ora, il trasferimento a titolo definitivo al, con il giocatore che ha sottoscritto un contratto di tre anni, fino al 30 giugno 2023."Al Monaco ho vissuto una esperienza straordinaria. Ma questo italiano è un campionato dove i difensori fanno la differenza, dove l'organizzazione conta più delle qualità individuali. Hoilperché ho parlato con il presidente Vigorito e sono stato travolto dalla sua passionalità. Io ho avuto ...

Mediagol : Glik: 'L'Italia mi mancava, ho scelto #Benevento per un motivo. Milik-#Napoli e la lotta scudetto...'… - Max_Mogavero : #Benevento, nuova convocazione in Nazionale per Kamil Glik: con la sua Polonia sfiderà anche l’Italia di Mancini in… -

Ultime Notizie dalla rete : Glik “L’Italia