Demenza: studio affronta l'impatto del Covid-19

Un decesso su 5 da Covid-19 riguarda persone con Demenza. Presentato il rapporto sull'impatto del Coronavirus in 9 Paesi a livello mondiale Alzheimer's Disease International, di cui la Federazione Alzheimer Italia è rappresentante per il nostro Paese, rende noti i risultati del rapporto "Impact and mortality of Covid-19 on people living with dementia: cross-country report" (https://ltcCovid.org).

