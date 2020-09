Cossiga: Mattarella, 'cattolico liberale fedele a laicità Stato' (2) (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - "Volle notare, nel suo discorso di insediamento come Capo dello Stato, di essere il primo Presidente -ha sottolineato ancora Mattarella- a non appartenere 'alla generazione di coloro che meritatamente si possono definire padri della Patria, cioè a quegli uomini che hanno lottato per la libertà, per l'indipendenza e per la democrazia dell'Italia e che hanno contribuito in questo segno alla nascita della Costituzione repubblicana'". "Fu nel crogiuolo di idealità e speranze del dopoguerra, alimentate dalla libertà appena riconquistata e dalla responsabilità che si avvertiva nei confronti della rinata democrazia, che Cossiga formò il suo pensiero e cominciò a prendere parte al confronto pubblico. Agli studi di diritto si affiancarono, già in età giovanile, le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) - "Volle notare, nel suo discorso di insediamento come Capo dello, di essere il primo Presidente -ha sottolineato ancora- a non appartenere 'alla generazione di coloro che meritatamente si possono definire padri della Patria, cioè a quegli uomini che hanno lottato per la libertà, per l'indipendenza e per la democrazia dell'Italia e che hanno contribuito in questo segno alla nascita della Costituzione repubblicana'". "Fu nel crogiuolo di idealità e speranze del dopoguerra, alimentate dalla libertà appena riconquistata e dalla responsabilità che si avvertiva nei confronti della rinata democrazia, cheformò il suo pensiero e cominciò a prendere parte al confronto pubblico. Agli studi di diritto si affiancarono, già in età giovanile, le ...

