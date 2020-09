Coronavirus, a Padova 30 positivi su 82 in asilo notturno per senzatetto (Di giovedì 24 settembre 2020) Un focolaio Covid-19 di grandi dimensioni è stato identificato a Padova. Sono 30 le persone positive al Coronavirus su 82 tra ospiti e operatori dell'asilo notturno del Torresino, una struttura che si occupa di dare un alloggio e un letto a persone senza dimora o con difficoltà economiche (Coronavirus: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Dopo i primi casi rilevati nella struttura, nella notte si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del Sindaco di Padova accompagnato dalla dirigente dei Servizi sociali, del Presidente della Provincia, dei responsabili dell'Ulss 6, dei vertici delle Forze dell'ordine. Sono state attivate le procedure sanitarie previste. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 24 settembre 2020) Un focolaio Covid-19 di grandi dimensioni è stato identificato a. Sono 30 le persone positive alsu 82 tra ospiti e operatori dell'del Torresino, una struttura che si occupa di dare un alloggio e un letto a persone senza dimora o con difficoltà economiche (: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Dopo i primi casi rilevati nella struttura, nella notte si è tenuto un incontro di coordinamento in Prefettura alla presenza del Prefetto, del Sindaco diaccompagnato dalla dirigente dei Servizi sociali, del Presidente della Provincia, dei responsabili dell'Ulss 6, dei vertici delle Forze dell'ordine. Sono state attivate le procedure sanitarie previste.

Agenzia_Ansa : Coronavirus, 30 positivi su 82 in ricovero nutturno a Padova #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, a Padova 30 positivi su 82 in asilo notturno per senzatetto - fisco24_info : Trump: Casa Bianca decide su norme Fda per vaccino. Conte: escludo un altro lockdown: ? 30 positivi su 82 in un asi… - zazoomblog : Coronavirus Trump contro le regole più rigide per l’ok al vaccino: «È una mossa politica decido io». A Padova 30 po… - Sachin55476477 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, 30 positivi su 82 in ricovero nutturno a Padova #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Padova Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto PadovaOggi Trump: Casa Bianca decide su norme Fda per vaccino. Conte: escludo un altro lockdown

La possibilità di un altro lockdown è improbabile, ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa. “Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore che in altri Paesi europei, e s ...

Come divieti e mascherine hanno aiutato l'Italia a stare meglio del resto d'Europa

L'Italia ha fatto tesoro dei suoi errori all'inizio dell'epidemia di coronavirus Sars-CoV-2 e di Covid-19 nel ... Andrea Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova, ha posto ...

La possibilità di un altro lockdown è improbabile, ha detto il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa. “Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore che in altri Paesi europei, e s ...L'Italia ha fatto tesoro dei suoi errori all'inizio dell'epidemia di coronavirus Sars-CoV-2 e di Covid-19 nel ... Andrea Crisanti, professore di microbiologia all'Università di Padova, ha posto ...