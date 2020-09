Conte mette un punto alla polemica sul rimpasto e parla del Mes (Di giovedì 24 settembre 2020) 'Mi dispiace deluderla, ma il rimpasto è una formula logora che rinvia all'esperienza dei governi del passato e di cui non avverto alcuna nostalgia. Ho una squadra che sta lavorando con concentrazione ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 settembre 2020) 'Mi dispiace deluderla, ma ilè una formula logora che rinvia all'esperienza dei governi del passato e di cui non avverto alcuna nostalgia. Ho una squadra che sta lavorando con concentrazione ...

Subus85 : RT @anari56: Sventato il golpe sui servizi segreti. Il Copasir mette in riga Conte che adesso vuole eliminare i decreti sicurezza e fare l… - ginka999 : RT @anari56: Sventato il golpe sui servizi segreti. Il Copasir mette in riga Conte che adesso vuole eliminare i decreti sicurezza e fare l… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Come volevasi dimostrare. Macron dice NO, Conte mette la coda tra le gambe e scappa. Lamorgese apre un altro porto e l… - paola_gabba : RT @mariannaaprile: Conte: “vedremo quanto costa il piano di Speranza per la Salute e decideremo sul Mes”. Il piano di Speranza sulla salu… - MariMario1 : RT @anari56: Sventato il golpe sui servizi segreti. Il Copasir mette in riga Conte che adesso vuole eliminare i decreti sicurezza e fare l… -