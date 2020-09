Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Cara Rossana* | il manifesto - LuigiGelli : RT @ilmanifesto: Cara Rossana* | il manifesto - lauragrossi50 : RT @ilmanifesto: Cara Rossana* | il manifesto - palombo_rossana : @Marghe58277301 Che splendida rosa cara Margherita! - ErasmoDAngelis : RT @ilmanifesto: Cara Rossana* | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Rossana**

Il Manifesto

Quando verrà un tempo più equo. Quando verrà un tempo più equo per il comunismo italiano, troveranno più spazio la tua intelligente passione, l’inquieta fedeltà, la tua grazia. E con te il nostro scam ...«Ho corso sempre, continuo a correre per capire un mucchio di cose (…) Quelli come me sono vissuti come una tessera del mosaico del mondo, sarà stata la guerra mondiale o il comunismo, in ogni modo è ...