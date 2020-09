Caduta Libera, chi è don Andrea Rabassini, il sacerdote campione del quiz di Gerry Scotti (Di giovedì 24 settembre 2020) Un sacerdote in un game televisivo? E’ don Andrea Rabassini a “Caduta Libera”. Il simpatico don ha fatto la sua prima apparizione il 7 settembre. Solo l’11, però, è riuscito a diventare campione del quiz di Canale 5. Da quel momento non se n’è più andato, riuscendo a vincere 25mila euro. “È bello vedere qui don Andrea. In quanto telespettatore, in quanto essere umano, in quanto abitante dell’Italia ha tutto il diritto di partecipare a Caduta Libera”, aveva detto Gerry Scotti nell’accogliere don Andrea, anche per scongiurare eventuali polemiche sulla partecipazione di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Unin un game televisivo? E’ dona “”. Il simpatico don ha fatto la sua prima apparizione il 7 settembre. Solo l’11, però, è riuscito a diventaredeldi Canale 5. Da quel momento non se n’è più andato, riuscendo a vincere 25mila euro. “È bello vedere qui don. In quanto telespettatore, in quanto essere umano, in quanto abitante dell’Italia ha tutto il diritto di partecipare a”, aveva dettonell’accogliere don, anche per scongiurare eventuali polemiche sulla partecipazione di un ...

