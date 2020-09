Bobby Brown, genio e follia. (Di giovedì 24 settembre 2020) 4 gennaio 2013, la Montepaschi Mens Sana Siena gioca sul campo del Fenerbache allenato dall’ex coach, tra le altre cose nativo della città del Palio, Simone Pianigiani. Sono le Top 16 e Siena è alla caccia di quel titolo Europeo che non riesce a conquistare nonostante la squadra giochi un grande basket da tante stagioni. Tra le fila dei biancoverdi spicca per qualità tecnica un play\guardia di 188 cm con la mano calda come una stufa, che dopo anni di insuccessi in NBA ha deciso di provare l’avventura Europea, passando dalla Germania, poi dalla Polonia e poi infine dall’Italia. Durante quella partita il nativo di Los Angeles riscriverà la storia grazie ad una prestazione da 37 punti che sarà il record di punti in una singola partita in Eurolega fino al 2019; prestazione che regalò alla Mens Sana la possibilità di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) 4 gennaio 2013, la Montepaschi Mens Sana Siena gioca sul campo del Fenerbache allenato dall’ex coach, tra le altre cose nativo della città del Palio, Simone Pianigiani. Sono le Top 16 e Siena è alla caccia di quel titolo Europeo che non riesce a conquistare nonostante la squadra giochi un grande basket da tante stagioni. Tra le fila dei biancoverdi spicca per qualità tecnica un play\guardia di 188 cm con la mano calda come una stufa, che dopo anni di insuccessi in NBA ha deciso di provare l’avventura Europea, passando dalla Germania, poi dalla Polonia e poi infine dall’Italia. Durante quella partita il nativo di Los Angeles riscriverà la storia grazie ad una prestazione da 37 punti che sarà il record di punti in una singola partita in Eurolega fino al 2019; prestazione che regalò alla Mens Sana la possibilità di ...

