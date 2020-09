Benevento, Glik: «Travolto dalla passione di Vigorito» (Di giovedì 24 settembre 2020) Kamil Glik ha parlato del suo arrivato al Benevento e degli obiettivi di squadra Kamil Glik è stato uno dei primi colpo del nuovo Benevento che affronterà la seconda stagione in Serie A. In una intervista a Il Mattino, il difensore polacco ha parlato degli obiettivi del club giallorosso. Vigorito – «Quello italiano è un campionato in cui i difensori fanno la differenza e io sono qui perché ho parlato con il presidente Vigorito e sono stato Travolto dalla sua passionalità. Io ho avuto l’impressione nei pochissimi incontri che ho avuto che davvero il calcio per lui sia una questione di cuore e non di business e questo aspetto mi ha fatto dire di sì senza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Kamilha parlato del suo arrivato ale degli obiettivi di squadra Kamilè stato uno dei primi colpo del nuovoche affronterà la seconda stagione in Serie A. In una intervista a Il Mattino, il difensore polacco ha parlato degli obiettivi del club giallorosso.– «Quello italiano è un campionato in cui i difensori fanno la differenza e io sono qui perché ho parlato con il presidentee sono statosua passionalità. Io ho avuto l’impressione nei pochissimi incontri che ho avuto che davvero il calcio per lui sia una questione di cuore e non di business e questo aspetto mi ha fatto dire di sì senza ...

