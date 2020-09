Atp Amburgo, Fognini cerca conferme contro Ruud (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabio Fognini torna in campo questa sera intorno alle 18,30 nell’Atp di Amburgo contro Casper Ruud. Il tennista ligure è in cerca di conferme dopo l’incoraggiante successo ottenuto all’esordio del torneo Atp di Amburgo, dove Fognini ha superato Kolschrieber in tre set guadagnandosi il secondo turno contro Ruud. L’esordio in Germania è stato faticoso ma ha fatto comunque registrare dei passi avanti rispetto alle esibizioni di Roma e soprattutto Kitzbuhel. In quelle circostanze l’azzurro ha palesato tutte le ovvie difficoltà nel recuperare la condizione dopo l’operazione. Atp Amburgo, la sfida di Fognini a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Fabiotorna in campo questa sera intorno alle 18,30 nell’Atp diCasper. Il tennista ligure è indidopo l’incoraggiante successo ottenuto all’esordio del torneo Atp di, doveha superato Kolschrieber in tre set guadagnandosi il secondo turno. L’esordio in Germania è stato faticoso ma ha fatto comunque registrare dei passi avanti rispetto alle esibizioni di Roma e soprattutto Kitzbuhel. In quelle circostanze l’azzurro ha palesato tutte le ovvie difficoltà nel recuperare la condizione dopo l’operazione. Atp, la sfida dia ...

TennisWebMag : Ottavi di finale oggi per @fabiofogna nell'ATP 500 di Amburgo dove lo scorso anno ha raggiunto i quarti. Il giocato… - livetennisit : ATP Amburgo: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini (LIVE) - MFocaccia : @marco_gervasoni @Corriere Internazionali BNL Roma: 1000 spettatori ammessi distanziati di metri tutti grottescamen… - infoitsport : «Sono risultato positivo al Covid-19, ma ad Amburgo l'ATP mi ha lasciato giocare» - MercRF : RT @sportface2016: Benoit #Paire è risultato nuovamente positivo al #COVID19, ma è sceso in campo ad Amburgo contro Casper #Ruud https://t… -