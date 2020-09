Antonio Logli, la clamorosa notizia dal carcere: ecco il suo annuncio (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Logli, 57enne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto a Sara Calzolaio (amante e movente dell'omicidio di Roberta), attuale compagna, di sposarla. L'ha fatto in carcere con tanto di anello, un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie. L'annuncio, in esclusiva, è del settimanale "Giallo". L'ingresso in cella e poi il lockdown che ha fermato le visite in carcere, hanno solo frenato la corsa verso il coronamento di quell'amore sullo sfondo della storia maledetta della scomparsa di Roberta Ragusa, misteriosamente svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme - in provincia di Pisa - nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. "Fa male, fa malissimo, Roberta ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 24 settembre 2020), 57enne condannato in via definitiva a vent'anni di reclusione per l'omicidio e la distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, ha chiesto a Sara Calzolaio (amante e movente dell'omicidio di Roberta), attuale compagna, di sposarla. L'ha fatto incon tanto di anello, un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie. L', in esclusiva, è del settimanale "Giallo". L'ingresso in cella e poi il lockdown che ha fermato le visite in, hanno solo frenato la corsa verso il coronamento di quell'amore sullo sfondo della storia maledetta della scomparsa di Roberta Ragusa, misteriosamente svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme - in provincia di Pisa - nella notte tra il 13 ed il 14 gennaio 2012. "Fa male, fa malissimo, Roberta ...

