Un' altra esplosione mortale nel deposito armi di Hezbollah

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Chiara Clausi Quattro morti nel Sud. L'agenzia di stampa statale denuncia "un'intensa presenza di aerei israeliani" Un boato e poi una grossa colonna di fumo nero. Una nuova grandeè avvenuta ieri pomeriggio nel villaggio di Ain Qana, nel sud del Libano. Ha provocato un incendio e un denso fumo nero. Secondo i primi elementi, l'è avvenuta in un edificio di proprietà di, ma non è ancora chiaro se fosse un magazzino dio l'abitazione di un quadro del partito. Una fonte all'interno dei servizi di sicurezza ha precisato che undiappartenenti aè stato distrutto dall'a seguito di un errore tecnico. «La terra ha tremato e poi abbiamo ...

Fabio_Carisio : ALTRA DEVASTANTE ESPLOSIONE IN LIBANO: Sospetto attacco Israeliano contro gli Hezbollah - AsuraSerg : ALTRA DEVASTANTE ESPLOSIONE IN LIBANO: Sospetto attacco Israeliano contro gli Hezbollah - arquer12 : RT @_DAGOSPIA_: IL LIBANO BRUCIA (ANCORA) – UN'ALTRA ESPLOSIONE È STATA SEGNALATA A SUD DEL PAESE, NELLA ZONA DI... - markgrika : RT @_DAGOSPIA_: IL LIBANO BRUCIA (ANCORA) – UN'ALTRA ESPLOSIONE È STATA SEGNALATA A SUD DEL PAESE, NELLA ZONA DI... -

