Spettatori all'Olimpico, D'Amato gela i tifosi: "Sarebbe una follia" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua la diatriba sulla possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi. Dopo l'apertura del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che ha ipotizzato di aprire gli impianti per un terzo della loro capienza (quindi l'Olimpico di Roma potrebbe ospitare fino a 20-25mila Spettatori) e la decisione di Vincenzo Spadafora di sottoporre venerdì al Comitato tecnico scientifico un piano in tal senso, interviene pure l'assessore alla Sanità del Lazio. «Ma siamo sicuri che priorità sia riaprire gli stadi con 25 mila Spettatori? Mi sembra il modo più rapido per tornare a nuovi lockdown - dichiara in una nota l'assessore D'Amato -. Attorno a noi città europee stanno attuando o hanno attuato misure restrittive da Londra a Madrid a Parigi. Ci siamo già ...

