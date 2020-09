"Salvini non è il leader, serve una Costituente". Intervista a Renato Brunetta (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Matteo Salvini non è e non è mai stato il leader del centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega. Non ha mai seguito lo stile di Silvio Berlusconi e, ha ragione oggi Giovanni Toti, non si è mai fatto carico di fare la sintesi di un centrodestra plurale”. Renato Brunetta, economista, berlusconiano di ferro, ex ministro della Pubblica Amministrazione celebre per la battaglia contro i “fannulloni”, oggi è deputato di Forza Italia (di cui è stato capogruppo) e dirige il supplemento economico del “Riformista”. Oltre a sparare “con simpatia” ma a zero sul Capitano, invoca subito una svolta a destra: “Il centrodestra unito ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Matteonon; e non; mai stato ildel centrodestra. Ha preso decisioni unilaterali, parlando solo per la Lega. Non ha mai seguito lo stile di Silvio Berlusconi e, ha ragione oggi Giovanni Toti, non si; mai fatto carico di fare la sintesi di un centrodestra plurale”., economista, berlusconiano di ferro, ex ministro della Pubblica Amministrazione celebre per la battaglia contro i “fannulloni”, oggi; deputato di Forza Italia (di cui; stato capogruppo) e dirige il supplemento economico del “Riformista”. Oltre a sparare “con simpatia” ma a zero sul Capitano, invoca subito una svolta a destra: “Il centrodestra unito ...

