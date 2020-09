Roma, pesa troppo per essere trasportata in barella: donna viene calata dal 5° piano con l’autoscala dei vigili del fuoco (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alle ore 17:00, presso Largo Somalia 13, la sala operativa ha inviato su richiesta del 118 la squadra VVF di Nomentano e i Saf per soccorso a persona. La donna obesa (180 kg) e allettata a causa di femore fratturato, non poteva essere trasportata con una normale barella in dotazione al 118, pertanto è stata imbracata su una barella toboga e calata dal 5° piano dai vigili del fuoco con l’autoscala (as6) utilizzando tecniche e manovre Saf, con specifici cordami e accessori che l’hanno tenuta in assoluta sicurezza, per poi essere affidata al personale paramedico. Lo stesso personale ha provveduto poi al trasporto presso l’ospedale più vicino. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Alle ore 17:00, presso Largo Somalia 13, la sala operativa ha inviato su richiesta del 118 la squadra VVF di Nomentano e i Saf per soccorso a persona. Laobesa (180 kg) e allettata a causa di femore fratturato, non potevacon una normalein dotazione al 118, pertanto è stata imbracata su unatoboga edal 5°daidelcon l’autoscala (as6) utilizzando tecniche e manovre Saf, con specifici cordami e accessori che l’hanno tenuta in assoluta sicurezza, per poiaffidata al personale paramedico. Lo stesso personale ha provveduto poi al trasporto presso l’ospedale più vicino. ...

zazoomblog : Roma pesa troppo per essere trasportata in barella: donna viene calata dal 5° piano con l’autoscala dei vigili del… - CorriereCitta : Roma, pesa troppo per essere trasportata in barella: donna viene calata dal 5° piano con l’autoscala dei vigili del… - siamo_la_Roma : ??? Il post #Alisson è stato traumatico ?? Prima #Olsen, poi #PauLopez ?? Entrambi sono in uscita - HCE__ : La cosa che ha fatto crollare il domino Milik-Dzeko è la decisione di Friedkin a mandare Milik ad Innsbruck a fare… - MasSo74 : @Romanista24 Fabio la realtà è che c'è ancora troppo casino, troppa confusione e poca chiarezza nei ruoli e nei pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma pesa Alisson, l'eredità che pesa. Anche Pau Lopez la soffre Siamo la Roma Incidente a Impruneta, un ferito e traffico in tilt

Firenze, 23 settembre 2020 - Incidente all'imbocco della Firenze-Siena, a Impruneta. Secondo le prime informazioni, un camion carico di materiale ferroso si sarebbe ribaltato e in seguito sarebbe stat ...

Coronavirus: caregiver,per disabili il lockdown non è finito

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Per i disabili e i loro familiari il lockdown ancora non è finito e "il costo sociale della pandemia è stato e sarà altissimo". Perché il peso dei servizi che non hanno ...

Firenze, 23 settembre 2020 - Incidente all'imbocco della Firenze-Siena, a Impruneta. Secondo le prime informazioni, un camion carico di materiale ferroso si sarebbe ribaltato e in seguito sarebbe stat ...(ANSA) - ROMA, 23 SET - Per i disabili e i loro familiari il lockdown ancora non è finito e "il costo sociale della pandemia è stato e sarà altissimo". Perché il peso dei servizi che non hanno ...