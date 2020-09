Riparte in Parlamento l’iter sul suicidio assistito a un anno dalla sentenza Cappato (Di mercoledì 23 settembre 2020) Riparte in Parlamento l’iter legislativo sul suicidio assistito. “L’Ufficio di presidenza delle commissioni Giustizia e Affari sociali ha stabilito che la prossima settimana inizieranno le audizioni di esperti in relazione al contenuto della sentenza dello scorso settembre della Corte costituzionale sul suicidio assistito”. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, facendo riferimento al “caso Cappato”, per cui la Corte Costituzionale si era pronunciata nel ritenere “non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio“.”Ogni gruppo – riferisce Perantoni – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)inl’iter legislativo sul. “L’Ufficio di presidenza delle commissioni Giustizia e Affari sociali ha stabilito che la prossima settimana inizierle audizioni di esperti in relazione al contenuto delladello scorso settembre della Corte costituzionale sul”. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, facendo riferimento al “caso”, per cui la Corte Costituzionale si era pronunciata nel ritenere “non punibile, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di“.”Ogni gruppo – riferisce Perantoni – ha ...

VoltItalia : Campagna referendaria terminata, si riparte per sostenere valori e ragioni del 30% di Italiani che ha votato NO. I… - clikservernet : Riparte in Parlamento l’iter sul suicidio assistito a un anno dalla sentenza Cappato - fattoquotidiano : Riparte in Parlamento l’iter sul suicidio assistito a un anno dalla sentenza Cappato - gr4y_b0t : RT @VoltItalia: Campagna referendaria terminata, si riparte per sostenere valori e ragioni del 30% di Italiani che ha votato NO. Il Parlam… - astorinogia : RT @VoltItalia: Campagna referendaria terminata, si riparte per sostenere valori e ragioni del 30% di Italiani che ha votato NO. Il Parlam… -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte Parlamento Codice della strada, alla Camera riparte l’esame della grande riforma - Quattroruote.it Quattroruote Il Fvg in Parlamento: chi è eletto e chi no con la nuova legge proporzionale

su due libere concessioni e cioè i voti ottenuti dai partiti il 4 marzo 2018 – ormai mutati se pensiamo ad esempio al balzo di Fratelli d’Italia – e l’applicazione di un riparto ...

Sassari. Riparte la Scuola di Ecologia ed Economia promossa dall'Ente Parco dell'Asinara e DiSEA

Il 9 ottobre 2020 alle 9.30 riparte la Scuola di Ecologia ed Economia ... Università di Sassari), Lorenzo Fioramonti (Deputato al parlamento italiano e Centre for the Study of Governance Innovation, ...

su due libere concessioni e cioè i voti ottenuti dai partiti il 4 marzo 2018 – ormai mutati se pensiamo ad esempio al balzo di Fratelli d’Italia – e l’applicazione di un riparto ...Il 9 ottobre 2020 alle 9.30 riparte la Scuola di Ecologia ed Economia ... Università di Sassari), Lorenzo Fioramonti (Deputato al parlamento italiano e Centre for the Study of Governance Innovation, ...