Renzi a TPI: “Con Calenda mai litigato, la nostra è divisione politica” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Renzi a TPI: “Con Calenda mai litigato, la nostra è divisione politica” Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Secondo il leader di Italia Viva, “Calenda è stato un ottimo collaboratore come Ministro del mio governo e prima ancora come ambasciatore e viceministro. Capisco il suo posizionamento politico, che non deriva da nostra divisione caratteriale. Non ho mai litigato con lui. La nostra divisione è politica, non ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020)a TPI: “Conmai, lapolitica” Matteotorna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il taglio dei parlamentari. Secondo il leader di Italia Viva, “è stato un ottimo collaboratore come Ministro del mio governo e prima ancora come ambasciatore e viceministro. Capisco il suo posizionamento politico, che non deriva dacaratteriale. Non ho maicon lui. Laè politica, non ...

zazoomblog : Renzi a TPI: “Superò i grillini siamo solo a 3 punti” - #Renzi #“Superò #grillini #siamo - youngezio23 : Matteo Renzi intervistato da TPI - ChicoCayetano : RT @rosadineve: 'Cresceremo ancora. Siamo a 3 punti dal M5S. Non rientrerò nel PD e non chiederò un rimpasto di Governo'... - alian_maria : RT @rosadineve: 'Cresceremo ancora. Siamo a 3 punti dal M5S. Non rientrerò nel PD e non chiederò un rimpasto di Governo'... - chipswilliams1 : Un giornalista che fa domande cercando di “punzecchiare” Renzi per fare nomi e mettere zizzania! Ma Renzi molto bra… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi TPI Renzi a TPI: "Sono tornato. E ora supererò anche i grillini, siamo solo a 3 punti" TPI Renzi a TPI: “A Bettini rispondo che Italia Viva ha fatto il doppio rispetto ai sondaggi”

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il ...

Renzi a TPI: “Zaia nuovo leader del centrodestra”

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il tag ...

Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il ...Matteo Renzi torna a parlare a TPI con un’intervista video condotta dal direttore Giulio Gambino. Un colloquio di trenta minuti all’indomani del voto sulle Regionali 2020 e sul referendum per il tag ...