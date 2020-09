Oggi rilevati 57 nuovi contagi in FVG (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 716 (5 più di ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 57 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.461: 1.586 a Trieste, 1.467 a Udine, 995 a Pordenone e 397 a Gorizia, alle quali si aggiungono 16 persone da fuori regione. Tra i nuovi casi: sette richiedenti asilo (5 a Gorizia); a Udine alcuni focolai familiari e uno a Sappada con sei positivi; a Trieste tre focolai familiari; a ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 716 (5 più di ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 16 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registratidecessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.sono stati57; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.461: 1.586 a Trieste, 1.467 a Udine, 995 a Pordenone e 397 a Gorizia, alle quali si aggiungono 16 persone da fuori regione. Tra icasi: sette richiedenti asilo (5 a Gorizia); a Udine alcuni focolai familiari e uno a Sappada con sei positivi; a Trieste tre focolai familiari; a ...

