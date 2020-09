Milan | occhio alla mina vagante | Ibra e compagni all’esame Bodø Glimt

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Dopo la buona partenza di lunedì scorso torna in campo il, impegnato domani sera nel terzo turno prelire di Europa League contro i norvegesi del Bodø/, nell’arena di San Siro. Un esame solo apparentemente semplice per gli uomini di mister Pioli,ricerca di conferme “europee” rispettovittoria contro il Bologna. L’allenatore, come ribadito in conferenza stampa, non vuole commettere il grave errore di sottovalutare gli avversari, già in pieno ritmo campionato e primi in classifica in Norvegia a 50 punti, ad addirittura sedici lunghezze dseconda. Da valutare la condizione dei rossoneri, al terzo impegno in otto giorni (in ordine: Shamrock Rovers, Bologna e la gara di domani), ma con almeno un paio di certezze: ...