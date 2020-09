Mauro Corona dà della “gallina” a Bianca Berlinguer in diretta

Leggi su zon

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ennesimo scontro, ieri sera intra: lui le dà“gallina” e poi abbandona la trasmissione “Se tornerà settimana prossima? Questo lo lascio un pò in sospeso, perchè francamente questa volta ha esagerato, senza motivo”: a parlare in questi termini, ai microfonitrasmissione di Radio2 “Non è un paese per giovani”, èin merito all’ultimo scontro in ordine di tempo che l’ha vista contrapposta al giornalista e opinionistanel corsodi ieri sera del programma di approfondimento ...